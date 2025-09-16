きょう午後、山形県酒田市で高齢の女性がクマに襲われ顔にケガをしました。 消防によりますと、きょう午後３時４５分ごろ山形県酒田市で高齢の女性がクマに襲われ顔にケガをしたと消防に通報がありました。 ケガをしたのは８０代の女性で、クマに顔を引っかかれました。女性は会話も歩行もできる状態だったということです。 女性が襲われたのは山の奥とみられます。現在警察が付近をパトロールしているということです。