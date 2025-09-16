○メディックス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.47％にあたる60万株(金額で3億0840万円)を上限に、9月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ラサ商事 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.07％にあたる12万株(金額で2億0820万円)を上限に、9月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○大崎電 [東証Ｐ] 発行済み株式数