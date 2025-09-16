県内の基準地価が16日に公表され、平均変動率は27年ぶりのプラスに転じました。 近年進められている都市部中心の開発への期待感や、ホテルなどの事業用地の需要が要因だということです。 基準地価は、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに県内447の基準地の1平方メートルあたりの価格を決めていて、土地取引の目安になります。 今年7月1日時点の県内の平均変動率は「プラス0.1％」。 1998年から続いていた下落が去