エムポックスウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）厚生労働省と神戸市は16日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）を中心に広がる感染症エムポックス（サル痘）で、「クレード1b」と呼ばれる型の感染者が国内で初めて確認されたと発表した。アフリカ渡航歴のある20代女性で、発疹や発熱などの症状があったが、状態は安定しているという。神戸市によると、女性は同市滞在中に発疹などの症状が出て12日に市内の医療機関