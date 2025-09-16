シドのボーカルをつとめるマオが、最新作EP『夜半の銃声』を携え、＜MAO TOUR 2025 -夜半の銃声-＞と題した全国ツアーを実施。8月24日に東京･SHIBUYA WWW Xで行なった公演で、本ツアーを締めくくった。作詞だけ行うシドとは異なり、全曲作詞・作曲を手掛けるソロ。『夜半の銃声』では自分が好きな、今やりたい音楽をより全面に打ち出し、ソロ第2章へと足を踏み出したマオ。ファイナル公演では、熱気渦巻くライブハウス空間を目線1