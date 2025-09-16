電気通信大（東京）は16日、共同研究先の企業から金銭を受け取ったり、接待を受けたりし、職務上の秘密を漏らしたとして、教育研究職員の准教授を諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。10日付。性別や専攻、企業名などの詳細は明らかにしていない。電通大は「このようなことが二度と起こらないよう、指導徹底を図る」としている。