お笑いコンビ、ジャングルポケットが16日、都内で「大迫傑選手と一緒に体づくりと資産形成を学ぼう！RENOSY親子ランニング教室」に参加した。AI不動産投資のRENOSYが実施したイベント。おたけ（42）と太田博久（41）は、東京五輪男子マラソン6位入賞の大迫傑選手（34）とトリオを結成して、一般参加者と共にトレーニング法を学んだ。親子連れの参加者を前に太田は「お父さん、お母さんとは体を動かしながら、お子さんとは資産形成