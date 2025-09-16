玉ねぎは土の上で育つ……ということはみなさんご存じと思いますが、100円均一で売っているコンテナボックスで、しかも土を全く使わずに特大玉ねぎの栽培に成功した動画が話題になっています。YouTubeにこの動画を投稿したのは、家庭菜園の動画を多数アップしている「みかんぼーや1987家庭菜園」さん。「自分で食べるものは自分で採りたい」と様々な家庭菜園にチャレンジしているみかんぼーやさん、今回の動画は、「水耕栽培で挑戦