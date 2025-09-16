17日フィリーズ戦先発予定…シュワーバーをどう止める？米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ東地区の強豪フィリーズとの3連戦を戦っている、16日（日本時間17日）の第2戦では、大谷翔平投手が先発マウンドに立つ予定だ。この起用が引き起こす大谷ならではの“異常事態”に、ファンから「これは宇宙人」「どう考えてもマンガの世界」と驚きの言葉が寄せられている。大谷は現在打者としては49本塁打。獲得すれば自身3度目とな