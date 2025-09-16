アイドルグループの元光ＧＥＮＪＩ・大沢樹生（５６）が１６日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）にゲスト出演。今では到底考えられないアイドル時代の逸話を明かした。ネットやスマホのない１９８０〜９０年代にかけ、光ＧＥＮＪＩ人気はすごかった。デビュー時、年長組の大沢は１８歳。１日５公演やったこともあるという。「１回目が（朝）１０時からで、最終が（夜）６時半とか７時とか。１時間半のライブ時