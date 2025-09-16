Ｊ１福岡が１６日、福岡市の雁の巣球技場で公開練習を行い、２０日の横浜Ｍ戦（日産ス）、２３日のＦＣ東京戦（味スタ）に向けて調整した。金明輝監督（４４）は「まずは自分たちが再度、勢いよく入れるための準備をこの１週間でしたい」と語り、浮上のきっかけとする２連戦に照準を合わせた。前節Ｃ大阪戦は４失点で敗れ、前々節柏戦でも２失点。ここ数試合は「先制しながら失点を重ねる」展開が続いており、指揮官は「総じて