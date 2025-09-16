日本語、英語、イタリア語、ラテン語を使いこなす、オーストラリア／シドニー出身のアーティスト、サラ・オレインは、ヴォーカリスト、ヴァイオリニスト、作詞作曲家、コピーライター、翻訳家、テレビ・ラジオパーソナリティーなど、マルチな才能を持つ“表現者”として活躍している。『ゼノブレイド』『約束のネバーランド』『モンスターハンターライズ：サンブレイク』『サガ エメラルドビヨンド』『百英雄伝』など、様々な人気