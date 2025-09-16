一年に一度の誕生日。義母から好きなケーキを買ってあげると言われ、嬉しそうに希望のケーキを伝えた娘。微笑ましく見守っていると、なぜか夫も加わり事態は思わぬ方向へ？！ 筆者の体験談をお届けします。 娘の誕生日ケーキ 娘の6歳の誕生日が近づいてきた頃、義母宅に伺いました。義母と義父は離婚しており、義母は一人で暮らしています。 義母との世間話の中で娘の誕生日のことが話題になり、「孫ちゃん