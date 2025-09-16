乃木坂46・久保史緒里が16日、自身の公式ブログを通じてグループからの卒業を発表。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了する。【写真】乃木坂46・久保史緒里、透明感あふれる表情に釘付け！インタビュー撮り下ろしカット久保は「風のような、9年間でした」と題しブログを更新。「思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半