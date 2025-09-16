J3リーグは残り11試合にJ3リーグ第27節が9月13日から15日にかけて行われた。首位のヴァンラーレ八戸が破れるも首位をキープし、鹿児島ユナイテッドFCが2位に迫ってきた。首位の八戸はアウェーでテゲバジャーロ宮崎と対戦。後半に先制を許してしまい、反撃を見せるも1点が遠く0-1で惜敗となった。八戸にとっては14試合ぶりの敗戦となり、退場者を出しながらも奈良クラブとの上位対決を制した鹿児島が勝ち点を51に伸ばし、八戸（