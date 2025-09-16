お笑いコンビ・蛙亭の中野周平がきょう16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。【動画】衝撃映像…ふんどし姿で裸祭りに参加する蛙亭中野三重県津市にやって来た中野周平。街中を散策すると、これからお祭りに行くという子供たちと出会う。年に一度の「ざるやぶり」という神事が行われるという。祭りの青年団に話を聞くと、大勢の裸の男たちが大きなザルを奪い合い、ひきちぎる裸祭りだと判