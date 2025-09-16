◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）女子100メートルハードル準決勝が15日に行われ、福部真子(日本建設工業)は、13秒06の組7着、中島ひとみ選手(長谷川体育施設)は13秒02の組み7着でともに敗退となりました。福部選手は準決勝に進んだ男子選手にエールを送りました。福部選手は、予選で12秒92で4着ながらもタイムで拾われ準決勝進出。インタビューでは、予選突破を聞き、「え、本当ですか?え？マジ？やったぁ」と跳