イスラエル軍が本格的にガザ市の制圧作戦を始めました。イスラエルメディアによりますと、ネタニヤフ首相は16日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市で「強力な作戦を開始した」と話し、本格的に制圧作戦を始めたことを明らかにしました。現地メディアは、15日夜からガザ市で空と地上からの激しい爆撃が行われ、30人以上が死亡したと伝えています。イスラエル軍はイスラム組織ハマスのインフラを破壊するためと主張していますが