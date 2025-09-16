米国が先進７か国（Ｇ７）に対し、ロシアから原油を輸入する中国とインドへの関税を引き上げるよう求めていることについて、加藤財務相は１６日の閣議後記者会見で「ロシア産原油を輸入しているということのみを根拠として、関税率を５０％といった水準で課すことは困難だ」と述べた。加藤氏は、日本が世界貿易機関（ＷＴＯ）の協定に基づいて行動していると説明し、「他の加盟国がＷＴＯ協定上の義務を順守している限り、平等