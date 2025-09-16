ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î26Æü¡¢27Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤Ï»Ä¤ê4¿Í¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ3¤À¤Ã¤¿16Ç¯9·î¤Ë3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢10Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¤­¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢15ºÐ¤ÇÂç¹¥¤­¤ÊÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢