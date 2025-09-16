乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。X（旧ツイッター）では「久保ちゃん」「#久保史緒里」「久保さん」などの関連ワードがトレンド入り。悲しみの声が相次ぐ中で、久保がパーソナリティーを担当しているニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）につ