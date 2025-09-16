藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『藤井サチのwhat's in my bag?』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！中には愛用コスメを紹介する場面も。【関連記事】藤井サチ「アイシャドウは…」お仕事に使用したアイシャドウを紹介■リップグロス動画内に登場したのはこちら！YSL/ラブシャイン グロスプランパー 02ラッキームーンストーン 税込4,950円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るYSL Beauty Offi