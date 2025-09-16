「デジャヴュ」は、2025年9月19 日（金）に、新製品「シアーカラーブロウ」を、全国のPLAZA、MINiPLAにて先行発売する。■シアーな発色今回提案するのはシアーな色づきの眉マスカラ。デジャヴュが目指したのは、“眉マスカラを塗った感が無いのに、素眉より確実にキレイに整った眉”。「シアーカラーブロウ」は、水彩絵の具のように‟シアーな色づき”と、‟美しい毛流れ”、さらにパサつきのない‟しっとりした質