大相撲秋場所は3日目。石川県津幡町出身の横綱・大の里は、3日目、前頭筆頭・難敵の阿炎と対戦、押し倒しで3連勝しました。阿炎のもろ手突きをものともせず、圧巻の横綱相撲を見せました。盤石の取り口がここまで続いています。17日は前頭2枚目、伯桜鵬と対戦します。