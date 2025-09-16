愛知県小牧市で9月16日、高齢者向けの自転車講習会が開かれました。高齢者は体力やバランス感覚の低下から事故につながりやすく、警察は反射材の着用など基本的な対策を呼びかけています。参加者は、会場に作られた信号交差点や横断歩道などのコースを実際に走行してみますが、見通しの悪い交差点で左右の確認を怠ってしまう人や、停止線から1メートルも手前で停止してしまった人もいました。70代の参加者：「いつ