人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）知識不足に落ち込みそう……。書物を開いて見識を深めて。11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）身の回りの整理を心掛けて。なくし物が見つかる暗示も。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）人をあてにする