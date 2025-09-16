核兵器廃絶に向けて取り組む団体を法人化です。法人化されるのは、広島県の任意団体「へいわ創造機構ひろしま」です。資金を国内外から広く集め、核兵器廃絶に向けた活動を拡大していくことなどが狙いです。■湯崎英彦知事「県といたしましては、なお一層の緊密な連携のもとで核兵器廃絶の取り組みを一層強化してまいる所存です」【2025年9月16日放送】