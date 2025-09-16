春のセンバツ大会につながる高校野球・秋の県大会の抽選会が開かれました。また、暴力行為の根絶に向け、指導者らによる臨時の会議も開催されました。広島県呉市で開かれた抽選会には、出場する32校から64人が参加しました。去年の優勝校、広島商業は大会2日目の第1試合で呉港と対戦します。一方、暴力事案を巡り夏の甲子園を途中辞退した広陵。監督や部長など、指導体制を一新して臨む秋の大会は初日の第1試合で高陽東と対戦しま