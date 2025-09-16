ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は、17日の10〜12Rで準優勝戦が行われる。準優勝戦メンバーで注目の一人は、荒川健太（45＝三重）だ。予選3日目までの5戦はオール3着の荒川。予選最終日の4日目は2R2号艇、7R1号艇の好枠2走だった。前半は2コースから差して1周2マークを先取りしたが、上村純一にさばかれて2着。後半はインから的確に押し切って今節初白星を獲得。前半のリベンジを果たした。相