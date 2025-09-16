16日に発表された都道府県の基準地価。急上昇した関東の住宅地は、最寄駅から徒歩40分の場所にありました。“地価急上昇”の街の住民は「すごい！！意外性もあるかもしれない」「（駅から）2.5kmあるので。ウチが（家を）建てたときは、ここ一面畑」と話します。2025年7月1日現在、基準地価が最も高いのは、東京・中央区の「明治屋銀座ビル」。実に20年連続となる全国1位で、その価格は1平方メートルあたり4690万円でした。そして