女性をデリバリーヘルス（派遣型風俗店）に仲介したとして、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の罪に問われた奈良県生駒市、無職坂槙伸之被告（56）に、札幌地裁は16日、懲役2年6月、執行猶予5年（求刑懲役2年6月）の判決を言い渡した。被告は仲介グループ「トリップ」の代表を務めていた。当時の従業員で、共に罪に問われたリン・ソンガン（29）＝韓国籍、兵庫県尼崎市、無職松下昇（49）＝大阪市中央区、会社員浜口博史（5