イスラエル軍は15日、パレスチナ自治区ガザ地区の中心都市ガザ市で地上部隊による侵攻作戦を開始しました。地元メディアによりますとイスラエル軍の地上部隊は15日夜、ガザ市への侵攻作戦を開始しました。今後数日中に別の地上部隊も合流して兵士数万人が作戦に参加し数週間かけてガザ市内深くへ進撃しイスラム組織ハマスの包囲網を構築、壊滅作戦を展開する見通しだということです。また、アメリカメディア「アクシオス」はこの作