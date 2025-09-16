飲食店でマナーの悪い客を見つけて不快な気持ちになったことはありませんか？アプリ「ママリ」にも、パン屋さんで目撃した迷惑すぎるママについての投稿者がありました。ある日、投稿者さんがパン屋さんに行くと、前には子連れのママが。様子を見ていると、パンを顔の近くまで持っていってチェックするなど思わず目を疑ってしまうような行動をしていたそうです。 パンに髪の毛や服の袖が触れていることに気づかないママ