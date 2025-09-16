女優桐谷美玲（35）が16日、東京・新国立美術館で行われた、展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコールに登壇した。袖がボリューミーな白ドレス姿で、胸元には大ぶりなジュエリーを輝かせた。「今日のジュエリーが映えるよう白のドレスを選びました。デザインがモダンなジュエリーなのでドレスもモダンな要素を取り入れて、ジュエリーと合うかなというのを重視した」と語った。日本でのブルガ