カンボジアの政府高官が公式訪問です。2015年から現地での海外研修を行い、去年からは留学生の受け入れも始めた北陸大学に、カンボジアの首相顧問プラク・パラ氏と国務長官のサラ・エッサ氏が訪れました。小倉理事長らとの懇談では、今後の交流を発展的に進めていくための話し合いが行われたほか、実際に研修に参加した北陸大学の学生や、カンボジアからの留学生らからは、現地での取り組みや成果が報告されました。