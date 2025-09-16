この秋、感性を磨くなら“読書”がぴったり…！今回は、Ray♥Influencerの中山麻理衣さん、あめちゃんさん、Harukaさんの3人に、Ray読者にぴったりな“心ときめく1冊”を教えてもらいました。秋の夜長は、お気に入りの本とチルな時間を過ごしてみては…？この記事を読めば、お気に入りの1冊が増えるかも♡LOVE BUZZ ITEM vol.43THEME：『おすすめしたい本』Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまない