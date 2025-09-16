テスタロッサ、もしくはテスタ・ロッサ、TR。歴史的に見てその名を名乗る跳ね馬といえば、４気筒の500TRおよびTRCに始まり、V12をフロントミドに積んだ名馬250TR、そして330TRへと続く。50年代末から60年代初頭にかけての歴史である。そしてこれらはごく少量のみが生産されたレーシングモデルであった。よく知られているようにテスタ ロッサとはイタリア語で”赤い頭”という意味であり、赤いシリンダーヘッドを直接的には指してい