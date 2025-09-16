◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第１節メルボルン・シティ０―２広島（１６日、オーストラリア・メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム）広島が敵地で白星発進となった。０―０の後半７分、ＦＷマルコスジュニオールが自ら倒されて得たＰＫを確実に決め、先制に成功した。久々の“かめはめ波”ポーズが飛び出した。後半３６分には、ＭＦ中野蹴斗の右クロスにＭＦ中島洋太朗が飛び込み、頭で合わせ、追加点。１