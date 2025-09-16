石破茂首相は16日、欧州連合（EU）欧州委員会のセジュルネ上級副委員長と首相官邸で会談し、重要鉱物の安定調達や蓄電池の供給網強化などの分野で、日本とEUの協力に「新たな可能性が広がり始めている」と述べた。