「全民国防ハンドブック」について説明する台湾国防部当局者＝16日、台北（共同）【台北共同】台湾国防部（国防省）は16日、中国軍の侵攻など有事の際に一般市民が取るべき対応をまとめた「全民国防ハンドブック」の改訂版を発表した。台湾が軍事侵攻を受けた場合、政府が投降したなどの情報は「全て偽情報」だと指摘し、正確な情報を把握する重要性を強調した。前回2年前に発表したハンドブックでは中国軍と台湾軍を見分ける