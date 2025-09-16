記者会見で、自民党総裁選への立候補を正式表明する小林元経済安保相＝16日午後、国会自民党の小林鷹之氏（50）は2021年に当選3回で経済安全保障担当相に抜てきされた中堅のホープだ。憲法改正や男系男子による皇位継承堅持を訴え、信条は排外的な主張とは一線を画す「穏健な保守」。5位に終わった昨年の総裁選以降、全国各地の遊説やメディアへの露出増を意識し、課題の知名度向上に力を注いできた。千葉県市川市生まれで、東