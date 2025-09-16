愛知県江南市の小学校が、児童と保護者に無断で監視カメラを設置していました。 【写真を見る】“火災報知器に偽装した監視カメラ”保護者に説明なく学校に設置 当時の教頭が私費で購入「盗撮事件が問題視される前のことで意識が希薄だった」愛知･江南市 江南市の教育委員会によりますと、2022年6月、市立小学校の当時の教頭は火災報知器に偽装した監視カメラを私費で購入し、児童の靴箱や廊下が写る昇降口の天井に設置しました