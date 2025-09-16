新潟県にあるダムで8月末から9月にかけて、避雷針の盗難が相次いでいることが分かりました。避雷針の窃盗被害にあったのは新潟・新発田市にある内の倉ダムで、8月28日に約10メートルの高さにある長さ約3メートルの避雷針と、そこにつながる約12メートルの避雷導線が盗まれているのが発見されました。新潟県がその後に調査したところ、村上市・胎内市・新発田市のダムなど合わせて15カ所で盗難被害が判明し、さらに9月12日には五泉