ロレアル パリから、ヘアオイル「エクストラオーディナリー オイル」シリーズの新作「ベビーコットン」が2025年9月20日(土)全国発売されます。ふわっと香る洗濯物やリネンのような清潔感のある香りは、髪に自然に馴染み、優しい印象をプラス♡ べたつかず内側までうるおいを届け、手櫛だけでまとまる光沢髪へ。週末の朝の特別なヘアケアタイムにぴったりです。 ふんわり香るベビーコットンの