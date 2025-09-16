SKE48の11期生・大村杏さんが20歳の誕生日にあたる9月20日に発売する1st写真集のタイトルが『杏仁豆腐』（撮影：佐藤佑一、【写真】色白美肌が輝く大村杏さんA4判128ページ、税別2727円、秋田書店）に決定し、表紙も公開されました。2022年にグループへ加入し、2025年3月発売の34thシングル『Tick tack zack』のカップリング「心よ 声を上げろ！」で初のセンターを務めた次世代エースのメモリアルな一冊。ロケ地はタイ・バンコクと