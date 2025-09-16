おととし、小国町でクマの駆除を行っていた際に仲間の猟銃で撃たれ大けがをした男性が、小国町におよそ3000万円の損害賠償を求めた裁判がきょう始まりました。小国町側は、請求の棄却を求めています。 訴えを起こしたのは、小国町の委託を受けて鳥獣の駆除を行っていた小国町の40代の男性です。 訴状などによりますと、男性はおととし4月、小国町からクマの駆除を委嘱され、仲間2人と共に山に入り狩猟をしていました。 その際、