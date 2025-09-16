「寒河江まつり」がこのほど開かれ、フィナーレを飾る「神輿の祭典」は活気と熱気で大勢の観客を盛り上げました。まつり一色となった夜を振り返ります。 【写真を見る】【動画】寒河江まつり”神輿の祭典”を振り返る熱気と情熱が継承する地域の絆（山形）