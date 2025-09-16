山形市できょう、山形牛のブランド力の向上につなげようと枝肉の品質を競う共進会が開かれました。審査には、山形牛のおいしさを数値で〓見える化〓した指標も取り入れられました。 【写真を見る】山形牛の”うまさ”を見える化！目指すはブランド力の向上 「総称山形牛」は、県内で最も長く飼育された子どもを産んだことのない雌牛と去勢された黒毛和牛のうち肉質が3等以上のものを指し、きめ細かい肉質とまろやかな口どけが特