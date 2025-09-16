鹿児島市田上台の民家でおきた強盗殺人事件は9月、未解決のまま25年を迎えます。16日、鹿児島市では、情報提供を呼び掛けるチラシが配られました。16日朝、鹿児島中央駅では、約20人の警察官がチラシを配りながら、道行く人々に情報提供を呼びかけました。今から、25年前の16日、鹿児島市田上台の荒木スミエさん当時73歳が、首を絞められ殺害されました。室内には物色された跡があり、警察は強盗殺人事件として捜査。8月末ま