アメリカ軍岩国基地での実施が通告されている、激しい騒音を伴う訓練＝FCLP。訓練をあす（17日）からに控え、岩国市の福田市長らが上京して防衛大臣や外務大臣に実施しないよう迫りました。しかし両大臣はアメリカに中止を求める考えを示しませんでした。 福田市長や岩国市議会の片岡議長、県の担当理事らが東京の防衛省を訪れ、中谷防衛大臣に要請しました。（福田市長）「FCLPのような激しい騒音をもたらす訓練を岩国市で実施